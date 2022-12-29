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«О самой важной, самой острой теме нельзя говорить». Старейшее независимое издание Новгородской области объявило о закрытии

11:01 • 29.12.2022

Старейшее в Новгородской области независимое издание «Новая новгородская газета» объявило о закрытии из-за военной цензуры. Газета просуществовала более 23 лет.

«О самой важной, самой острой теме нельзя говорить, нельзя осмысливать то, что кардинально переворачивает нашу жизнь. И частокол ограничений растет постоянно. На этом фоне незапретные пока темы ведут к беспрецедентному обмельчанию прессы. Или же — к репрессиям по отношению к авторам», — заявил главный редактор издания Сергей Брутман.

«Для меня лично "ННГ" значила так много, что я не готов видеть, как газета будет удушена удавкой. Мы уходим "своими ногами": живыми — и непобежденными. Так же, как сошли с российской сцены другие СМИ, служившие примером честности», — подчеркнул он.

Последний номер издания вышел накануне, 28 декабря.

Источник: «Портал 53»

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