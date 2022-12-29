Минюст внес в реестр экстремистских материалов аудио школьника об Украине, которая «все свое существование отсасывала у России»

Минюст внес в реестр экстремистских материалов аудиозапись школьника, в которой он сказал, что Украина «все свое существование отсасывала у России». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В конце августа Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал запись экстремистской. Лингвистическая экспертиза, которую заказала прокуратура, показала, что в этом аудио описывается «отрицательный образ украинской нации и государства Украина». Однако, Минюст включил ее в реестр только спустя четыре месяца.

Аудиозапись, о которой идет речь, была записана в ноябре 2020 года. Школьник Никита произнес эту речь во время беседы в социальной сети «ВКонтакте». Тогда он также сказал, что «русские сильнее, Россия — великая страна, а Украина всегда была русской».

Эта запись быстро разлетелась в интернете. Ее использовали для мемов, а также накладывали на видео с Гитлером и Путиным. Школьника и его семью деанонимизировали и мальчик удалил страницы в соцсетях.

Источники: Минюст, «Осторожно, новости»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.