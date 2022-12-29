Латвия не будет аннулировать визы, выданные сотрудникам «Дождя»

Департамент по делам гражданства и миграции Латвии не будет аннулировать визы, выданные сотрудникам телеканала «Дождь», несмотря на отзыв его лицензии.

После того как телеканал был лишен лицензии за неоднократные нарушения, встал вопрос о судьбе виз его сотрудников, так как они были выданы журналистам для работы на территории Латвии.

В середине декабря миграционная служба Латвии попросила руководство телеканала объяснить, чем будут заниматься 13 сотрудников редакции, которым выдали рабочие визы, после аннулирования лицензии на вещание телеканала в стране.

Администрация телеканала на это ответила, что упомянутые сотрудники продолжат работать в прежнем режиме и будут создавать контент для распространения в социальных сетях и цифровых каналах.

Тогда в ведомстве сообщили, что если цель визы — трудоустройство — останется, то у латвийских властей нет законных оснований для их отмены.

Источник: Delfi

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