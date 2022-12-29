«Идите к Черту, продажные шкуры». Такое письмо правозащитники получили в ответ на исследование о пытках, которое они отправили председателю парламента Чечни

«Команда против пыток» провела исследование практики расследования жалоб на пытки на Северном Кавказе и отправила его 68 адресатам.

Исследование «Арифметика пыток» получили в том числе главы регионов, представители силовых ведомств, а также глава парламента Чечни Магомед Даудов. Вместо ответа правозащитники получили письмо без опознавательных знаков, которое, по словам юриста Екатерины Вансловой, предположительно написан Даудовым или кем-то из его приемной.

«Ваша команда это извращенное сообщество “деятелей”, продавших душу Сатане в лице ГОСДЕПА за 30 Серебренников! По этой причине идите к Черту, продажные шкуры!!» (орфография сохранена)

Согласно данным «Команды против пыток», средний срок лишения свободы за пытки в России составляет 3,5 года, при этом 43 процента осужденных силовиков получают лишь условное наказание.

Обновлено в 19:18. Уточнено, что письмо анонимное, но его автор — предположительно глава парламента Чечни Магомед Даудов. Обновлен заголовок.

Источник: «Команда против пыток»

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