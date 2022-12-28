Жены волгоградских мобилизованных потребовали освободить своих мужей, которых содержат в «тюрьме для отказников»

Жены мобилизованных из Волгограда обратились в военную прокуратуру с требованием освободить своих мужей, которых незаконно удерживают в «тюрьме для отказников». Об этом пишет телеграм-канал «Военный омбудсмен».

По данным проекта, девять жителей Волгограда призвали по мобилизации 26 сентября. А в ноябре они уже были на территории аннексированной ДНР.

20 декабря военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях, поместили в так называемую «тюрьму для отказников». По данным «Военного омбудсмена», она находится в населенном пункте Амвросиевка.

Мобилизованные рассказали, что их содержат в неотапливаемом помещении, не оказывают им медицинскую помощь и раз в сутки выдают один индивидуальный рацион питания на всех. Кроме того, отказавшимся воевать солдатам угрожают физической расправой.

Коллективные обращения родственники мобилизованных из Волгограда направили в главную военную прокуратуру и главное военное следственное управление.

Источник: «Военный омбудсмен»

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