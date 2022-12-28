ВШЭ уволила преподавателя с антивоенными взглядами за «аморальный поступок»

Высшая школа экономики уволила профессора факультета гуманитарных наук и Школы философии и культурологии Илью Инишева. Об этом пишет Doxa, в распоряжении которой оказался приказ об увольнении.

Как следует из документа, Инишев был уволен за «аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы».

В свою очередь, издание утверждает, что истинной причиной увольнения профессора стали его антивоенные высказывания в социальных сетях.

Инишев работал в НИУ ВШЭ с 2010 года. Он вел несколько курсов по культурологии в магистратуре и семь раз удостаивался звания лучшего преподавателя вуза.

Источник: Doxa

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