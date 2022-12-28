В Челябинской области пьяный мобилизованный убил командира

23 декабря на железнодорожной станции Мисяш в Челябинской области мобилизованный старший сержант, будучи пьяным, напал на своего командира в звании капитана. От полученных травм пострадавший скончался.

Нападавшего, чье имя не называется, Магнитогорский гарнизонный военный суд отправил под стражу на два месяца.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о «насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации». Старшему сержанту грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.

Источник: Mgorsk.ru

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