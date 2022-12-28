В Беларуси начинается суд над бывшим вратарем футбольной сборной страны. Доказательством его вины силовики считают бюллетень, в котором он проголосовал за Тихановскую

В Минске сегодня начнется судебный процесс над бывшим вратарем сборной Беларуси по футболу Василием Хомутовским. Его обвиняют в «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

После выборов 2020 года, когда власти Беларуси жестоко подавили протесты, Хомутовский осудил действия силовиков и покинул страну. После этого он жил и работал футбольным тренером в украинском Львове.

Осенью 2022 Хомутовский получил травму колена и решил вернуться на лечение в Беларусь. Там его 30 сентября задержали силовики. После этого в телеграм-канале белорусской милиции появилось «покаянное» видео с футболистом. Там же были опубликованы другие «доказательства» его вины — избирательный бюллетень с президентских выборов 2020 года, в котором галочка стоит напротив имени Светланы Тихановской, а также фотографии с белорусскими спортсменами, покинувшими страну.

Источник: «Зеркало»

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