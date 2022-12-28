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Троих жителей Крыма арестовали, потому что они громко слушали песни «украинских националистов» 

22:23 • 28.12.2022

Кировский районный суд Крыма назначил троим жителям села Золотое Поле от 11 до 13 суток ареста из-за громкого прослушивания и исполнения «песен украинских националистов». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на сайт суда. 

Так, по данным издания, 11 декабря Юнус Буджек, Дилявер Меметов и Валентин Комиссаренко около местного магазина «слушали и громко пели песни украинских националистов», чем выражали несогласие с действиями российской армии. 

Мужчин признали виновным в «дискредитации» армии и публичной демонстрации нацистской символики. Суд арестовал их на 11,12 и 13 суток, также двое задержанных обязаны выплатить штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей. 

Ранее сообщалось, что Комиссаренко оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за того, что 11 декабря он включал в своей машине песню «Червона калина».

Источники: «Медиазона» Кировский районный суд 

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