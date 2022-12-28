Суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению. В сентябре 2021 года он убил шестерых и ранил 47 человек в Пермском университете

Пермский городской суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению. Его обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также умышленное повреждение имущества.

В ходе процесса прокурор просил суд приговорить Бекмансурова к пожизненному сроку.

«Просим суд признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным в умышленном причинении смерти двум и более лицам общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов, умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Полагаю, что подсудимый представляет исключительную опасность для общества», — сказал представитель гособвинения.

20 сентября 2021 года Бекмансуров, который учился на первом курсе юридического факультета Пермского университета, пришел в вуз с легально купленным ружьем. Открыв огонь по студентам и преподавателям, Бекмансуров убил шесть человек и ранил еще 47.

Стрелка задержали прибывшие на место сотрудники ДПС, один из которых ранил Бекмансурова ответным огнем.

Позже стрелок признал свою вину, а судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Источник: РИА «Новости»

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