Пермский филиал НИУ ВШЭ уволил преподавательницу, выступавшую против войны. Она подала в суд

Руководство пермского филиала НИУ ВШЭ уволило доцента Динару Гагарину. В первой половине декабря ее отстранили от руководства магистерской программой, а саму программу закрыли. После этого Гагарина продолжала работать в должности заведующей сектором исторических исследований, но 27 декабря ее уволили и с этой позиции. Об этом преподавательница написала в своем инстаграме.

«Это были интересные пять лет, полные надежд, веры в образование и людей. Да, многое из того, во что мы верили и что мы делали, оказалось иллюзией и превратилось в тыкву. Но на фоне происходящего в мире, все это теперь малосущественные мелочи», — написала Гагарина.

В сентябре на нее донесли родители ее студентов, посчитавшие, что своими антивоенными постами в соцсетях Гагарина «дискредитирует» российскую армию.

После этого силовики составили на преподавательницу 138 актов о правонарушениях. В частности, поводом для составления протоколов стали высказывания Гагариной против войны в Украине и публикация статистики ООН с числом раненых и погибших украинцев.

Преподавательница уже обратилась в суд, чтобы оспорить свое увольнение из вуза.

Источник: «7х7», Динара Гагарина

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