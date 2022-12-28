Настоящая фамилия Зеленского — Байрактар, а Путин принимает ванны из крови по примеру Сталина. Такие видео согласились снять тиктокеры по заказу «Кремля»

Журналисты The Insider решили проверить, насколько просто российским властям размещать свою пропаганду в Tik-Tok. Представившись «заказчиками из Кремля», сотрудники издания связались с несколькими блогерами и агентствами, принимающими заказы на ролики с конкретным содержанием.

В качестве заданий тиктокерам предлагали как относительно адекватные темы, например, почему российская армия отступила из-под Киева (в ролике предлагалось сообщить, что это был не вынужденный шаг, а жест доброй воли для создания гуманитарного коридора), так и достаточно абсурдные. В частности, о том, что Путин принимает ванны из оленьей крови, но не потому что болен, а потому что это популярная оздоровительная процедура, к которой прибегали еще Ленин и Сталин.

Венцом фантазии журналистов The Insider стал заказ на ролик о том, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей, а его настоящая фамилия — Байрактар.

Практически все блогеры, к которым обратилось издание, согласились выполнить эти заказы за суммы в несколько тысяч рублей. Впрочем, некоторые из них завысили свои обычные расценки в несколько раз, объяснив это «политической тематикой» видео.

Позже все опубликованные по заказу The Insider видео были удалены, в некоторых случаях вместе со всем остальным пропагандистским контентом.

Источник: The Insider

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