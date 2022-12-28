«Мы больше не можем». Жители Херсона покидают город из-за массированных обстрелов последних дней

После участившихся российских обстрелов многие жители Херсона решили уехать. С прошлых выходных город покинули более 400 человек. Однако там еще остаются десятки тысяч жителей. Русская служба Би-би-си поговорила с теми, кто уехал, и кто решил остаться.

Семья 13-летней Ники Селивановой решила уехать из Херсона после массированных обстрелов, которые начались 24 декабря. Ее мама Елена рассказала журналистам, что последние несколько дней стали тяжелым испытанием и семья решила уехать на поезде в Хмельницкий, рассчитывая получить там помощь.

«Раньше они обстреливали нас семь-десять раз в день, сейчас они делают это 70-80 раз, целыми днями. Это слишком страшно. Я люблю Украину и мой родной город, но мы должны уехать», — говорит Елена.

Во вторник под российский обстрел попало родильное отделение городской больницы Херсона. Это также побудило людей к отъезду из города, а на контрольно-пропускном пункте на выезде из Херсона выстроилась очередь из автомобилей.

«Мы больше не можем. Обстрелы очень интенсивные. Все это время мы оставались в городе в надежде, что нам повезет и все это закончится. Но один из снарядов попал в соседний с нами дом. Дом моего отца тоже был под обстрелом», — рассказала Ирина Антоненко, которая направляется в Кривой Рог к родным.

24 декабря в результате российского удара погибли 11 человек, десятки получили ранения разной степени тяжести. Как сообщили украинские власти, тогда Херсон более 40 раз обстреляли из минометов.

Ни один из районов Херсона не является безопасным, а выжить здесь — внутри здания или на улице — вопрос везения, пишет Русская служба Би-би-си. Но некоторые местные жители, как семья волонтера Дмитрия Ракитского, отказываются покидать город даже в таких условиях.

«Они не хотят уезжать. Они боятся за меня, я боюсь за них. Так и живем», — говорит Ракитский.

По его словам, в городе практически нет воды и электричества, но есть газ. Иногда воду и свет дают, но из-за постоянных обстрелов ненадолго.

«Больше всего меня бесит, что они всегда целятся в гражданскую инфраструктуру — в частные дома, в многоэтажки, в котельные. Невозможно понять логику этих атак», — говорит Дмитрий.

Источник: Русская служба Би-би-си

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