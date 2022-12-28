«Единая Россия» разработала кодекс поведения для своих депутатов. Он запрещает им материться и постить фотографии роскошной жизни в соцсетях

В недрах «Единой России» разработали кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы от этой партии. С документом удалось ознакомиться РБК.

Как пишет издание, кодекс состоит из 11 пунктов. В них депутатам, в частности, рекомендуют «не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ». «Медийные преимущества “быть первым” могут обернуться констатацией “был не прав” (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы “словить хайп” и т.д.)», — поясняется в документе.

Также кодекс категорически не рекомендует депутатам комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа. «Последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства», — подчеркивается в кодексе.

Кроме того, депутатов настоятельно просят не комментировать специальные профильные вопросы, в которых говорящие не являются экспертами.

Отдельным пунктом в документе прописана рекомендация «не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии».

Также кодексом депутатам предписывается не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, контролировать свои эмоции и реакции, а также не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — «все то, что может сформировать о вас представление как о “привилегированном классе”».

Источник: РБК

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