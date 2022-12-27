В Петропавловске-Камчатском военного приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения за неисполнение приказа в военное время

35-й военный гарнизонный суд Петропавловска-Камчатского признал военнослужащего Алексея Бреусова виновным в неисполнении приказа в военное время и отказе от участия в боевых действиях и приговорил его к одному году и восьми месяцам колонии-поселения.

Как сообщается, Бреусов подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

По версии обвинения, 6 октября он, «находясь в военно-следственном отделе СК по гарнизону Петропавловск-Камчатский, в нарушение устава внутренней службы в ВС, а также дисциплинарного права ВС, осознавая объявленную в России мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО».

Статья, по которой осужден Бреусов, появилась в Уголовном кодексе только 24 сентября. В октябре по этой же статье возбудили дело против 27-летнего старшего лейтенанта Дмитрия Васильца, который служил в Печенге Мурманской области. В феврале командование отправило его в Украину, а позже дало отпуск, после которого он должен был вернуться на фронт, но вместо этого написал рапорт об отказе от участия в войне.

Источник: «Медиазона»

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