В Литву не пустили мужа предполагаемой матери детей Шойгу. Ранее его лишили гражданства

Муж предполагаемой матери детей российского министра обороны Сергея Шойгу Елены Каминскас Адольфас Каминскас не смог въехать в Литву. Его не пустили пограничники. Об этом сообщил пресс-секретарь Погранслужбы Литвы Гедрюс Мишутис.

По его словам, Адольфас Каминскас пытался вылететь в Литву из Турции. На погранконтроле он предъявил свой литовский паспорт, который оказался недействительным, так как недавно Каминскаса лишили литовского гражданства. Тогда мужчина попытался въехать по российскому паспорту, но не смог этого сделать из-за ограничений на въезд российских граждан, которые Литва ввела осенью.

«После выполнения всех формальностей пограничники отправили вышеупомянутого человека обратно Стамбул», — сообщил Мишутис.

В декабре литовское Министерство внутренних дел сообщило о лишении Адольфаса Каминскаса гражданства страны. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что мужчина стал гражданином России, не имея при этом права на двойное гражданство.

Жена Каминскаса Елена, по данным российских СМИ, является матерью двоих детей министра обороны России Сергея Шойгу. Компании Елены Каминскас с начала 2010-х годов неоднократно получали многомиллиардные госзаказы от МЧС и Минобороны России.

Ранее власти Литвы лишили Елену Каминскас ВНЖ в этой стране.

Источник: Delfi

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