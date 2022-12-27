Уволен куратор НИИ-2 ФСБ, в котором разрабатываются смертельные яды. Его сотрудники участвовали в отравлении Навального — The Insider

Отправлен в отставку начальник Научно-технической службы ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев, который также курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются яды. Об этом сообщает The Insider, ссылаясь на собственный источник в ФСБ.

В декабре 2020 года в совместном расследовании журналисты The Insider, Bellingcat и CNN установили имена и звания сотрудников ФСБ, которые отравили Алексея Навального ядом «Новичок». Тогда стало известно, что в операции по отравлению политика участвовали как минимум восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ).

Также, по данным The Insider, сотрудники этого института участвовали в отравлении писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

Официальная причина отставки Черновольцева — выход на пенсию, но, как отмечает издание, «чекисту такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет».

Источники издания в ФСБ рассказали, что в Кремле были недовольны частыми утечками баз данных, которые попадали к журналистам и позволяли им публиковать расследования о ближнем круге Владимира Путина.

Другой источник — сотрудник из НТС ФСБ сказал, что Черновольцев якобы «очень сожалел о начале войны в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко».

Источник: The Insider

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