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Трое граждан Беларуси получили от 21 до 23 лет колонии за поджог на железной дороге 

22:08 • 27.12.2022

Гомельский областной суд приговорил Дмитрия Равича к 22 годам колонии усиленного режима, Дениса Дикуна к 23 годам, а Олега Молчанова – к 21 году лишения свободы. Об этом сообщает правозащитный проект «Вясна». 

Всем троим были предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых участие в экстремистском формировании и измена государству. 

Согласно материалам дела, Равич, Дикун и Молчанов ночью 28 февраля подожгли релейный шкаф с оборудованием на участке железной дороги Жердь — Останковичи в Гомельской области. Оттуда составы идут до украинского Овруча и поджог мог привести к сбою движения поездов с российскими техникой и оружием. 

Ущерб, который был причинен «Белорусской железной дороге», оценили в 20 тысяч долларов.

Мужчин задержали 4 марта и поместили под стражу. Еще до решения суда их включили в белорусский «Список террористов». Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Источник: «Вясна»

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