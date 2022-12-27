Силуанов призвал «не создавать негативных стимулов» угрозами поднять налоги для уехавших россиян

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство пока не определилось со своей позицией относительно предложений увеличить налоговую нагрузку для россиян, которые покинули страну после начала войны в Украине.

«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог... И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов... Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», — сказал министр.

«Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет. Люди, которые уехали, могут стать нерезидентами и вообще ничего не будут платить: зарегистрируют компанию, а оказывать услуги будут на территории России, соответственно, ни НДФЛ, ни страховых взносов не будет», — предупредил Силуанов.

О том, что депутаты Госдумы намерены поднять налоги для уехавших россиян, ранее говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал он в своем телеграм-канале

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — резюмировал Володин.

В свою очередь, депутат от «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что соответствующий законопроект будет оформлен как поправки к Налоговому кодексу и внесен в Госдуму в начале 2023 года.

Источник: РИА «Новости»

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