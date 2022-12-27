Илья Яшин нашелся в СИЗО-1 в Ижевске. Его этапировали из Москвы, не дожидаясь вступления приговора в силу

Оппозиционный политик Илья Яшин находится в СИЗО-1 Ижевска в Удмуртии. Об этом в фейсбуке сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

«Илью Яшина этапировали в СИЗО -1 Удмуртии (г. Ижевск), сообщили нам с Вадимом Прохоровым только что в четвертом изоляторе. (Правда с утра уверяли что он там, и мы три часа прождали в следственном кабинете) Так Илью и его семью (мама как раз записалась 29 на свидание) поздравили с наступающим Новым Годом», — рассказала адвокат.

О том, что Илью Яшина этапировали из Москвы куда-то в регионы стало известно накануне. Об этом сообщил секретарь ОНК по Москве Алексей Мельников. При этом он отметил, что политика увезли из СИЗО в Москве не дожидаясь вступления его приговора в законную силу.

Мещанский районный суд Москвы 9 декабря признал Яшина виновным в распространении «фейков» о российской армии и приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал стрим Яшина на Youtube, где он рассказывал об убийствах в украинской Буче.

Защита политика обжаловала вынесенный ему приговор. Теперь он может вступить в законную силу только после рассмотрения апелляции в суде.

Источник: Мария Эйсмонт

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.