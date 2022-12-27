Белгородца оштрафовали на 40 тысяч рублей за плакат с надписью «Обними, если ты за мир»

Октябрьский районный суд Белгорода признал местного жителя Андрея Калашникова виновным в «дискредитации» российской армии и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения административного дела стал одиночный пикет, который Калашников провел 28 ноября на Соборной площади города. Тогда он держал в руках плакат с надписью «Обними, если ты за мир».

Полицейские задержали Калашникова, заявив, что подозревают его в краже продуктов из магазина.

По словам адвоката Калашникова Ильи Костюкова, его клиента судили с многочисленными процессуальными нарушениями. В частности, к делу приобщили психолого-лингвистическую экспертизу, проведенную участковым.

«Последнее заседание у нас прошло в присутствии участкового, который протокол на Калашникова составлял. Его вызвали с больничного, он принёс с собой независимую психолого-лингвистическую экспертизу, которую сам же и он провёл. А насколько она независимая, я думаю, пояснять здесь не стоит. На наши резонные вопросы: является ли товарищ капитан экспертом лингвистики, он ответил, что не является. Следовательно это его бумажка не более чем испорченное дерево», — рассказал Костюков. Он заявил, что обжалует решение суда.

Источник: «Лимон | Белгород»

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