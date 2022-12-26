В Кемерове задержали основателя и пожарного инспектора приюта, где в результате пожара погибли 22 человека

В Кемерове задержан пожарный инспектор Роман Плет, который отвечал за проверки в приюте для престарелых, который сгорел в ночь на 24 декабря. В результате погибли 22 человека, и еще шестеро пострадали.

Региональное управление СК возбудило три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования по этим делам полицейские задержали основателя приюта пастора Андрея Смирнова. Он уже признал свою вину. По словам Смирнова, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация отопительного оборудования в здании.

«[Работник приюта] мог не закрыть крышку котла. <...> В телефонном разговоре сообщил, что довел температуру до 80 градусов тепла, хотя я ему говорил, чтобы выше 73 градусов не поднимал», — сообщил Смирнов.

По ходатайству следствия суд арестовал его до 24 февраля.

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник в экстренных службах, сгоревший приют для престарелых не был официально зарегистрирован. «Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были», — сказал источник.

В свою очередь, в МЧС сообщили, что в начале декабря в дом престарелых приходил с проверкой пожарный инспектор, но руководители приюта не пустили его в здание.

«Инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица», — добавили в ведомстве.

Позже местные СМИ сообщили, что владелица сгоревшего здания Оксана Горнева также задержана.

Как пишет «Тайга.инфо», несмотря на нелегальный статус приюта о нем было хорошо известно местным властям. Более того, в него привозили освободившихся престарелых заключенных без жилья, а также пациентов местных больниц.

Источники: ТАСС, «Интерфакс», «Тайга.инфо» 1, 2

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