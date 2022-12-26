В Екатеринбурге женщина убила трех детей. В записке она написала, что сыновья «поражены бесом, блудом и гордыней», а дочь «укусил Змей-искуситель»

В Екатеринбурге женщина убила трех детей — пятимесячную девочку и двух мальчиков в возрасте 10 и 15 лет. Когда ее обнаружили, она лежала на телах. По предварительным данным, женщина задушила детей проводом.

По информации Shot, женщину зовут Анастасия, ей 37 лет. Она написала записку мужу: «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель». Также она написала, что один из сыновей «ушел добровольно», а остальные — «во сне, быстро, без страданий».

«Если они остались бы с тобой, Сатаной во плоти, судьба у них была бы страшна», — сказано в записке, адресованной мужу.

Женщина также написала записки остальным родственникам, в которых сообщила, что «наступил Апокалипсис, в городах много бесов, а её дети уже в раю».

«Екатеринбург Online» опубликовал еще одну записку женщины, в которой та сообщила, что убила детей, «потому что серьезно больна» и потому что ей «некому их передать на попечение в такое тяжелое время».

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более малолетних (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Источник: «Екатеринбург Online», Shot

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