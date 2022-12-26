В Екатеринбурге матери умершего 13 лет назад ребенка принесли повестку

Жительница Екатеринбурга Анастасия Черноскутова получила повестку за покойного сына, который умер от водянки головного мозга в 2009 году. Тогда мальчику было всего два с половиной года.

В военкомате матери сообщили, что они получили сведения о мальчике из паспортного стола.

«Мы точно передавали туда (в паспортный стол — Прим. “Холода”) данные о смерти сына. Я хочу предать этот момент огласке, чтобы другие женщины, матери не испытали того же, что испытала снова я — и слезы, и обиду, и ненависть к тем людям, которые относятся так халатно к своей работе», — рассказала Черноскутова.

В Чкаловском райотделе военкомата Свердловской области, куда ходила мать ребенка, сообщили, что виновата управляющая компания.

«Откуда мы знаем, что мальчик умер? У нас 40 тысяч (призывников — Прим. “Холода”), каждого проверить невозможно», — рассказали в военкомате.

Ранее военкомат в Красноярском крае прислал повестку 12-летнему мальчику. Также известно минимум о двух случаях, когда в Мордовии вручали повестки родственникам умерших людей.

Источник: E1.RU