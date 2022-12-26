На российского военного, который признался в убийстве мирного жителя, завели дело о распространении «фейков» про российскую армию «из корыстных побуждений»

В суд в Хабаровске поступило дело против военнослужащего Даниила Фролкина по статье о «фейках» про российскую армию. Ранее военнослужащий с таким же именем признался «Важным историям» в убийстве мирного жителя в Украине и других военных преступлениях. В конце июля он уехал в Хабаровский край, где подал заявление на увольнение со службы.

«ОВД-Инфо» обратило внимание, что Фролкина обвиняют в распространении фейков о российской армии «группой лиц» из «корыстных побуждений» (подпункты «б», «г» часть 2 статьи 207.3 УК).

«Важные истории» попытались связаться с Фролкиным, чтобы спросить, действительно ли дело возбуждено против него, но тот прочитал сообщения журналиста и не ответил на них.

15 августа издание «Важные истории» выпустило расследование про убийства мирных жителей в Киевской области. Журналисты поговорили с двумя российскими контрактниками, находившимися в поселке Андреевка с конца февраля до начала апреля в составе 64-й мотострелковой бригады. Один из них, Даниил Фролкин сначала отрицал свою причастность к убийствам, но затем сам перезвонил корреспонденту «Важных историй» и признался «во всех преступлениях, которые он совершил в Андреевке: в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов». Он также призвал принять меры к наказанию его командиров.

Источник: «Важные истории»

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