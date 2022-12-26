Московская Хельсинкская группа продолжит работу, несмотря на попытки властей ликвидировать организацию 

Правозащитная организация Московская Хельсинкская группа (МХГ) заявила, что продолжит работу, несмотря на иск Минюста с требованием ликвидировать ее. Соответствующее сообщение появилось на сайте МХГ.

«Системообразующая правозащитная деятельность МХГ в новой России хорошо известна, и эта деятельность становится все более востребованной в условиях нарастающего преследования любого несогласия с властью. Мы заявляем, что Московская Хельсинкская группа была, есть и будет независимо от желания властей!» — говорится в сообщении.

По данным организации, Минюст подал в суд иск с требованием ликвидировать МХГ 14 декабря, а самим правозащитникам стало известно об этом только спустя шесть дней. Поводом для иска стало участие членов МХГ в 11 мероприятиях в других регионах. Таким образом, по мнению властей, организация нарушила территориальную сферу деятельности.

Московская Хельсинкская группа появилась еще в Советском Союзе и работает уже 46 лет. Основная сфера ее деятельности — борьба за соблюдение прав человека в стране. Члены организации участвуют в общественном контроле за деятельностью органов власти, защищают российских граждан судах, оказывают правовую помощь и занимаются просвещением в области правозащиты.

Источник: Московская Хельсинкская группа

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