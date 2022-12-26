Автора «20 идей для России» Дмитрия Давыдова объявили в розыск. В пятницу его внесли в список «иноагентов»

Дмитрия Давыдова — автора «20 идей для России» — объявили в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе розыска МВД, обратило внимание издание «Верстка».

В пятницу Давыдова внесли в список «иноагентов». После этого крупные российские СМИ начали удалять рекламу проекта «20 идей по развитию России», автором которой он является. Всего за полтора года рекламной кампании этого проекта в СМИ и соцсетях было потрачено около двух миллиардов рублей, подсчитала Русская служба Би-би-си.

По данным издания, Дмитрий Давыдов был одним владельцев казахстанской букмекерской компании «Олимп». Вплоть до 2020 года эта компания занимала 70% рынка спортивных ставок Казахстана. Тогда местная прокуратура обвинила руководство «Олимпа» в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов, а Давыдов был объявлен в розыск.

Как утверждает следствие, компания не доплатила в бюджет Казахстана около 95 миллиардов тенге, это примерно 16 миллиардов рублей.

Источник: Русская служба Би-би-си

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