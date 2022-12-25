В Перми задержали автора граффити «уймись, молись, поклонись»

В Перми полицейские, предположительно, задержали уличного художника, который известен под псевдонимом Ffchw. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его знакомую.

После начала войны в Украине Ffchw создал несколько антивоенных граффити. Одна из его работ — это трафаретный стрит-арт под названием «Итоги», где перечисляются правила жизни в России.

Работа появилась в начале августа на парковке возле социокультурного пространства «Завод Шпагина». Там были такие строчки: «это не рисуй, за него не голосуй, это поддерживай, это не пиши, это не подписывай, не возражай, а того уважай, уймись, молись, поклонись, ниже согнись».

Эта работа Ffchw просуществовала чуть больше суток до того, как ее закрасили.

По данным «ОВД-Инфо», ночью художника отпустили из отделения полиции без составления протокола. Силовики интересовались тем, как Ffchw относится к войне и к Украине, а также угрожали провести обыск у него дома.

Обновлено в 12:10, добавлена новая информация

Источник: «ОВД-Инфо»

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