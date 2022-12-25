«Перестрел 12 голов. Ну это беспредел». В Ярославской области возбуждено уголовное дело за незаконный отстрел лосей 

В Тутаевском районе Ярославской области вместо разрешенных восьми лосей застрелили 20 животных. Главный подозреваемый — глава местного охотхозяйства 73-летний Василий Баранов.

«Тутаевское райохотобщество, имея в конце сезона оставшиеся 8 лицензий, приглашает московских охотников, и те стреляют 20 лосей. То есть перестрел 12 голов. Ну это беспредел», — сказал «Подъему» главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.

Как рассказали журналистам охотники, председатель охотничьего хозяйства Василий Баранов пригласил компанию из девяти москвичей. По данным портала 76.ru, они построили для лосей загон, в котором 20 животных перестреляли фактически в упор.

24 декабря суд отправил Баронова под домашний арест на 30 дней. Прокуратура оценила ущерб, нанесенный государству, в 640 тысяч рублей. При этом там сообщили, что один лось стоит 80 тысяч рублей.

Теперь Баронову грозит штраф от 500 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Источник: «Подъем», Прокуратура Ярославской области, 76.ru

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