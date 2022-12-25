Двух российских школьниц исключили из списка экстремистов Беларуси. Они попали туда по ошибке 

Двух российских школьниц исключили из списка экстремистов Беларуси. Они попали туда из-за своего телеграм-канала, который силовики перепутали с каналом, освещающим белорусские протесты. Об этом сообщает правозащитная организация «Вясна».

В начале декабря МВД Беларуси обновило список экстремистских материалов. В него, по решению суда Березовского района Брестской области, попал телеграм-канал двух российских школьниц «Белое&Черное». Там подростки выкладывали видео о своей жизни, устраивали игровые стримы и даже поздравляли Путина с днем рождения. Подписаны на канал были всего 23 человека, сейчас он удален.

Ошибку силовики исправили 19 декабря. По данным брестского отделения правозащитной организации «Вясна», теперь на том же месте в списке значится канал с похожим названием «Белое и Черное», но другой ссылкой. Этот канал освещает белорусские протестные акции.

Источники: «Вясна»

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