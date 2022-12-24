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В Кемерово загорелся частный дом престарелых. Погибли 22 человека

10:40 • 24.12.2022

Ночью 24 декабря в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерово начался пожар, в результате которого погибли 22 человека, сообщает МЧС.

Сгорел почти весь второй этаж, где находился дом престарелых. По данным силовых структур, заведение было незаконным. В экстренных службах также отметили, что сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что усугубило ситуацию. Кроме того, быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта.

Причиной пожара в Кемерово, по предварительным данным, стало «нарушение правил эксплуатации печного отопления». СК возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг.

Источник: ТАСС

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