Президент России Владимир Птуин каждое утро получает письменный отчет о ходе войны, который тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи российской армии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Бывший офицер российской разведки и несколько бывших и нынешних российских чиновников рассказали, что Путин просыпается каждый день в семь утра, чтобы прочитать сводку с фронта. Информация попадает к президенту с опозданием в несколько дней, за это время она успевает устареть. Прежде чем сводку прочтет Путин, она проходит через цензуру ФСБ, затем ее вычитывают эксперты Совета безопасности, а потом те передают документы главе Совбеза Николаю Патрушеву.

Нехватка объективной информации не помешала Путину лично отдавать некоторые приказы военным на передовой. В частности, это он дал приказ не сдавать Лиман, что утверждает WSJ.

Некоторые российские чиновники, проправительственные журналисты и аналитики пыталась лично сообщить президенту о провалах на фронте, пишет WSJ. Когда один социолог обратил внимание Кремля на опрос, показывающий более низкую, чем ожидалось, общественную поддержку президента после вторжения, ему ответили: «Сейчас не надо расстраивать Владимира Владимировича». Ранее об этом рассказывал «Проект», раскрыв имя социолога — его зовут Сергей Хайкин.

Источник: The Wall Street Journal, «Проект»

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