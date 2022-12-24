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Политику Владимиру Кара-Мурзе, который находится в СИЗО, запретили звонить своим детям

13:54 • 24.12.2022

Следователь по особо важным делам Андрей Задачин вынес постановление, согласно которому политику Владимиру Кара-Мурзе, который с апреля находится в московском СИЗО, запрещается звонить своим детям.

Следователь считает, что разговоры Кара-Мурзы с детьми могут создать «реальную угрозу», а также «иным образом воспрепятствовать» судопроизводству.

«Ничего нового или удивительного: так, еще один небольшой штришок к портрету власти, любящей рассказывать про "семейные ценности"», — прокомментировал решение следователя Кара-Мурза.

С апреля этого года Владимир Кара-Мурза находится под стражей в московском СИЗО по обвинению в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ» (часть 2 статья 207.3 УК). В октябре политика обвинили в государственной измене из-за выступлений с критикой российского правительства на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.

Источник: Владимир Кара-Мурза

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