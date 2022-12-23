В Новосибирске уволили директора театра «Красный факел». Его сын выступал против войны в Украине 

В Новосибирске уволили директора государственного театра «Красный факел» Александра Кулябина. Двумя днями ранее там отменили январские и февральские спектакли его сына — режиссера Тимофея Кулябина, который выступал против войны в Украине. Об этом пишет издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на пресс-службу театра.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» с 2015 года. С чем связано его увольнение — не уточняется. Его сын Тимофей Кулябин был там главным режиссером с 2015 по апрель 2022 года. За спектакли «Три сестры», «Онегин» и «Дети солнца» он трижды получил главную театральную премию России «Золотая маска».

В конце февраля Тимофей Кулябин подписал обращение с призывом прекратить войну в Украине. В апреле он покинул пост главного режиссера в «Красном факеле» и уехал из России, а в сентябре в берлинском Deutsches Theater состоялась премьера его спектакля «Платонов».

В середине сентября театр «Красный факел» отменил премьеру спектакля «Белая болезнь». Постановка рассказывала о том, как власти страны готовят вторжение в соседнее государство на фоне пандемии.

Источник: «Сибирь.Реалии»

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