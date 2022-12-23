В Крыму против бывшего преподавателя возбудили дело о повторной «дискредитации» российской армии

Живущий в Симферополе бывший преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров стал обвиняемым в уголовном деле о повторной «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на адвоката Белозерова.

По его словам, поводом для возбуждения уголовного дела стал пост бывшего преподавателя во «ВКонтакте», опубликованный 9 октября.

«Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбит украинские города и убивает украинских жителей», — говорится в нем.

Белозеров сам явился к следователю после того, как тот вызвал его по телефону. Центральный районный суд Симферополя сегодня изберет для бывшего преподавателя меру пресечения. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте.

Ранее Белозерова уже признавали виновным в «дискредитации» российской армии. Тогда поводом для составления административного протокола по соответствующей статье стала песня об украинском боевом беспилотнике «Байрактар», которую Белозеров, тогда еще преподававший в Белогорском техникуме, поставил своим ученикам.

После этого суд арестовал его на 13 суток, а руководство техникума уволило.

Позже Белозерова арестовали снова. На этот раз на 14 суток. Суд признал его виновным в демонстрации запрещенной символики из-за размещенной на его странице во «ВКонтакте» песни «Червона калина».

Источник: «ОВД-Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.