В годовщину войны Киев может представить план мирного соглашения — WSJ

Команда украинского президента Владимира Зеленского разрабатывает план мирного соглашения, который они намерены представить к годовщине начала войны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских дипломатов.

По данным источников издания, мирное соглашение состоит из десяти пунктов, но подробности WSJ не приводит. Однако газета отмечает, что пока и для Москвы, и для Киева продолжение военного противостояния остается в приоритете.

«Обе стороны стремятся получить преимущество на поле боя, поскольку наступает зима, и боевые действия в морозных условиях становятся все более сложными. Киев и Москва также работают над тем, чтобы получить преимущество в подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными, хотя сроки любых переговоров остаются далеко не ясными и, по всей видимости, пройдут не раньше нескольких месяцев», — пишет издание.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремлю не известно о готовящемся в Украине «мирном плане».

Ранее Владимир Зеленский исключил возвращение к минским договоренностям, так как, по его словам, Россия их сразу же нарушит.

Источник: The Wall Street Journal

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