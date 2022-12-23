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В годовщину войны Киев может представить план мирного соглашения — WSJ

13:17 • 23.12.2022

Команда украинского президента Владимира Зеленского разрабатывает план мирного соглашения, который они намерены представить к годовщине начала войны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских дипломатов.

По данным источников издания, мирное соглашение состоит из десяти пунктов, но подробности WSJ не приводит. Однако газета отмечает, что пока и для Москвы, и для Киева продолжение военного противостояния остается в приоритете. 

«Обе стороны стремятся получить преимущество на поле боя, поскольку наступает зима, и боевые действия в морозных условиях становятся все более сложными. Киев и Москва также работают над тем, чтобы получить преимущество в подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными, хотя сроки любых переговоров остаются далеко не ясными и, по всей видимости, пройдут не раньше нескольких месяцев», — пишет издание. 

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремлю не известно о готовящемся в Украине «мирном плане». 

Ранее Владимир Зеленский исключил возвращение к минским договоренностям, так как, по его словам, Россия их сразу же нарушит. 

Источник: The Wall Street Journal

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