В Челябинске рядового-контрактника приговорили к пяти годам за самовольное оставление части

16 декабря Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы рядового-контрактника, чье имя не называется. После объявления мобилизации он не явился в часть, сообщается на сайте суда.

Как говорится в сообщении, 22 августа рядовой самовольно оставил место службы. А затем, «достоверно зная, что 21 сентября 2022 года на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться вне военной службы, мер по возвращению в воинскую часть или органы военного управления не принял», заключил суд.

Сотрудники военной полиции задержали контрактника 26 сентября в Челябинске и доставили его в военную комендатуру.

Первое дело по уголовной статье о «самовольном оставлении части» возбудили в конце октября в Якутии в отношении местного жителя, призванного на фронт в рамках мобилизации. Об этом сообщал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Источники: Челябинский гарнизонный военный суд, Павел Чиков

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