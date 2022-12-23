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В Беларуси военного эксперта приговорили к пяти годам колонии за интервью независимому СМИ

19:54 • 23.12.2022

Минский областной суд приговорил военного эксперта Егора Лебедка к пяти годам колонии усиленного режима за интервью оппозиционному СМИ «Еврорадио» о войне в Украине.

Как сообщается, эксперта признали виновным в «содействии экстремистской деятельности». Как утверждало обвинение, в апреле и мае 2022 года Лебедок «в целях обеспечения деятельности общественного деструктивного канала, информационная продукция которого признана судом экстремистским материалом, дал интервью представителю указанного канала» на тему российского вторжения в Украину и роли Беларуси в этой войне.

При этом суд не смутило, что «экстремистским формированием» «Еврорадио» было признано только два месяца спустя — в июле 2022 года.

Источник: телеграм-канал Lebiadok

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