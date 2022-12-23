У бывшего инспектора ГИБДД, обвиненного во взятках, нашли апартаменты в одном из самых высоких зданий Дубая

У бывшего московского инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова, которого обвиняют в систематическом получении взяток, нашли апартаменты в самом высоком здании Дубая — Princess Tower. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сергей Кузнецов начал работать в органах внутренних дел с 2002 года. Через девять лет он стал инспектором ДПС ГИБДД СВАО Москвы. В сентябре 2021 он ушел на пенсию.

21 декабря Лефортовский суд Москвы обратил в доход государства имущество Кузнецова общей стоимостью около 130 миллионов рублей. По данным Росреестра, именно на такую сумму в период с 2013 по 2020 год семья сотрудника ГИБДД приобрела 23 объекта недвижимости и автомобиль.

Так, первым заграничным активом инспектора Кузнецова в 2012 году стала студия в ЖК «Меллина-2». Он расположен в болгарском курортном селе Равда на берегу Черного моря. Тогда эта квартира стоила около 35 тысяч долларов или чуть больше миллиона рублей.

Через три года Кузнецов купил апартаменты в Princess Tower более чем за 17 миллионов рублей. Этот небоскреб расположен в престижном районе и является одним из самых высоких в Дубае.

А, например, в 2019 году бывший инспектор приобрел три однокомнатные квартиры в подмосковном Реутове.

Часть активов Кузнецов оформлял на свою супругу Елену и ее мать Антонину Ярцеву, пишет «Коммерсантъ». В частности, на жену он записал квартиру в подмосковных Котельниках. А на Ярцеву — три квартиры на улице Римского-Корсакова в Москве. За каждую в 2019 году семья Кузнецовых заплатила по пять миллионов рублей. В декларациях инспектор не указывал эту недвижимость.

Суд пришел к выводу, что доходы инспектора Кузнецова и членов его семьи не позволяли совершить подобные сделки.

Адвокаты полицейского планируют обжаловать решение об изъятии активов. Они также добиваются освобождения Кузнецова, который сейчас содержится в СИЗО-4.

Источник: «Коммерсантъ»