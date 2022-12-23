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Мужчина открыл стрельбу в центре Парижа. Есть погибшие

15:22 • 23.12.2022

69-летний мужчина открыл огонь по прохожим в центре Парижа. Об этом сообщает BFM TV.

По данным телеканала, в результате два человека погибли и еще четверо получили ранения. 

Стрелявший был задержан полицией. О его мотивах пока ничего не сообщается.

Инцидент произошел в 10-м округе французской столицы недалеко от курдского культурного центра у Восточного вокзала. Прокуратура города начала расследование.

По словам очевидцев, всего нападавшему удалось сделать семь или восемь выстрелов. 

Источники: BFM TV

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