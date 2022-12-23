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ФСБ задержала пятерых россиян за шпионаж в пользу Украины

12:25 • 23.12.2022

В Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области ФСБ задержала пятерых россиян, которых обвиняют в госизмене и шпионаже в пользу Украины. 

По данным спецслужбы, в «агентурной группе СБУ» в Пермском крае, которая должна была подготовить и провести теракты и диверсии, состояли россияне Михаил Соколов и Алексей Гашев, а Дмитрий Стрелков, как сообщается, был ее организатором. По версии ФСБ, его завербовала СБУ, когда он был в Украине. Стрелков объявлен в розыск. 

В Еврейской автономной области силовики задержали Валерия Качина. Его подозревают в работе на СБУ. ФСБ утверждает, что он передавал украинской спецслужбе сведения об объектах инфраструктуры региона, которые являются гостайной. Качина задержали в аэропорту. По данным российских силовиков, он планировал вступить в ряды ВСУ. 

В Ростовской области был задержан Евгений Никифоров, который, как считают в ФСБ, собирался воевать на стороне Украины, а также Владислав Понамарев. Последнего обвиняют в том, что он «передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники», с помощью которых ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.

15 ноября в Севастополе ФСБ задержала 20-летнего местного жителя, который, по данным спецслужбы, готовил теракт на складе с топливом. 23 ноября ФСБ отчиталась о том, что пресекла попытку диверсии на военных объектах в Воронежской области. А в начале декабря в Севастополе спецслужба задержала двух россиян, которых подозревают в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины. 

Источник: ТАСС

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