Депутат из Санкт-Петербурга потребовал возбудить уголовное дело против Путина. Президент назвал войну в Украине войной

Муниципальный депутат округа «Смольнинское» Санкт-Петербурга Никита Юферев обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой привлечь президента России Владимира Путина к уголовной ответственности за распространение «фейков» о российской армии. Об этом он сообщил в твиттере.

Юферев просит проверить заявление Путина, которое тот сделал 22 декабря. Тогда президент сказал, что цель России «не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну».

«Владимир Путин назвал войну войной: “Наша цель - закончить эту войну”. Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек», — написал муниципальный депутат.

С начала войны в России возбуждено 180 уголовных дел о «фейках» о российской армии, пишет глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на статистику Генпрокуратуры. Больше всего таких дел расследуется в Москве и Санкт-Петербурге.

В начале сентября Юферев и еще шестеро петербургских муниципальных депутатов приняли обращение к своим коллегам из Госдумы, в котором предложили обвинить Владимира Путина в государственной измене «для отрешения его от должности».

Основанием для такого обвинения стало начало войны в Украине, которая, по мнению депутатов, привела к массовой гибели российских военных, серьезному ущербу для экономики России и расширению НАТО. Пятерых депутатов оштрафовали за это обращение.

Источник: Никита Юферев, Павел Чиков

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