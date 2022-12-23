Bank of Georgia начал массово закрывать счета граждан России и Беларуси. Иногда под блокировку попадают также счета украинцев и грузин

Десятки россиян и белорусов получили сообщения о закрытии своих счетов в Bank of Georgia. Об этом сообщает Paper Kartuli и блогер Николай Левшиц. По его словам, сообщения о закрытии счетов получили по меньшей мере сто клиентов Bank of Georgia. Среди них есть люди, открывшие счета от трех месяцев до семи лет назад. Paper Kartuli отмечает, что в некоторых случаях под блокировку также попали счета, принадлежащие украинцам и грузинам.

В сообщениях, которые получают клиенты банка, сказано, что счета будут закрыты в течение двух-пяти дней. Также клиентов просят вывести все находящиеся там средства.

Телеграм-канал Tbilisi life опубликовал комментарий неназванного сотрудника премиальной программы банка. По его словам, кредитная организация закрывает счета тех, кто использовал криптовалюты для пополнения или вывода средств. Он уточнил, что под закрытия подпадают все подобные счета вне зависимости от гражданства их владельцев: «Просто россияне в топе этих переводов».

Клиенты банка не подтверждают эту информацию — среди тех, кто получил уведомления о закрытии счета, есть люди, не проводившие криптовалютных операций. По словам Левшица, под блокировку попали даже детские карты, которые использовались для оплаты проезда в общественном транспорте.

Как следует из результатов опроса среди клиентов банка, в основном закрывают счета с небольшим оборотом и без операций с криптовалютами. Других общих признаков у счетов, которые банк решил закрыть, не нашлось — блокируют карты, которыми пользуются на территории Грузии и за границей, а также бизнес-счета и личные счета.

Источник: Paper Kartuli, Николай Левшиц, Tbilisi Life

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