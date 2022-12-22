Журналисты Associated Press нашли в Мариуполе более десяти тысяч новых могил

С марта по декабрь в Мариуполе появились не менее 10300 новых могил. К такому выводу пришли расследователи Associated Press, изучив спутниковые снимки и видеозаписи беспилотников, сделанные за этот период.

При этом издание утверждает, что реальное число потерь среди населения города может составлять 75 тысяч человек. Это в три раза больше, чем называли украинские власти.

С выводами AP согласились три судебно-медицинских эксперта, специализирующихся на массовых захоронениях. При этом издание отмечает, что кроме людей, находящихся в обнаруженных могилах, еще тысячи тел, вероятно, не были захоронены на кладбищах.

Из более чем десяти тысяч новых могил восемь с половиной тысяч появились за последние восемь месяцев только на одном старокрымском кладбище. Как отмечает издание, в каждой могиле могут находиться несколько тел. Кроме того, на спутниковых снимках нашли еще как минимум три траншейных захоронения вокруг города.

Как пишет AP, сейчас российские военные и строители сносят в Мариуполе как минимум по одному зданию ежедневно, после чего вывозят строительный мусор вместе с телами погребенных под ним горожан.

В мае украинские власти заявляли, что, по их подсчетам, в Мариуполе в результате осады и штурма города российскими войсками погибли по меньшей мере 25 тысяч человек.

Источник: AP

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