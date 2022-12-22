Вологодского кочегара Владимира Румянцева приговорили к трем годам колонии по делу о «фейках» за антивоенные посты и радиоточку

Кочегара Владимира Румянцева из Вологды признали виновным в распространении «фейков» про российскую армию «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом «ОВД-Инфо» рассказал его адвокат Сергей Тихонов.



Поводом для уголовного дела против Румянцева стали посты о погибших в Украине мирных жителях и распространение информации о войне через радиоточку в квартире.

О возбуждении уголовного дела стало известно в июле. 15 июля Румянцева отправили в СИЗО. Гособвинитель запрашивал для него шесть лет лишения свободы.

Источник: «ОВД-Инфо»

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