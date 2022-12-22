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В Беларуси задержали петербургского активиста. Его обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством

15:20 • 22.12.2022

Сотрудники российской ФСБ задержали в белорусском городе Гродно активиста из Санкт-Петербурга Даниила Кринари. Спецслужба вменяет ему статью Уголовного кодекса о сотрудничестве с иностранным государством — Украиной. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на жену задержанного.

По ее словам, дело ведет московский следственный отдел ФСБ и Кринари уже доставили в российскую столице. Теперь Лефортовский районный суд должен избрать ему меру пресечения.

Что именно стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении активиста доподлинно неизвестно. Но, по мнению его жены, все дело в телеграм-канале, который вел ее супруг. При этом жена Кринари утверждает, что он никак не сотрудничал с иностранными государствами.

24 сентября перед всероссийской акцией против мобилизации силовики провели обыски у ряда петербургских активистов, среди которых оказался и Кринари. Его и еще шесть человек сразу после обысков на двое суток поместили в изолятор временного содержания, а затем отпустили в статусе подозреваемых по делу о заведомо ложном сообщении о теракте.

Источник: «ОВД-Инфо»

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