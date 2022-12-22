У Алексея Навального в колонии появился новый сосед. Он часами кричит на воображаемых собеседников

В соседнюю камеру штрафного изолятора, где находится политик Алексей Навальный, поместили заключенного, который часами кричит и разговаривает сам с собой. Об этом сам Навальный написал в своем телеграм-канале.

«Человек явно не в себе, сходу начинает ругаться с тюремщиком, то есть прям орет на него матом. Тюремщик стоит у двери, бубнит что-то глухо и явно провоцирует, а зэк, обращаясь к менту то в мужском, то в женском роде, визжит, чтоб тот уходил», — написал Навальный.

По его словам, кричать новый сосед продолжил до отбоя, а ночью даже разбудил самого Навального.

«И тут я понимаю, что […] в коридоре никого нет. Чувак реально, как в фильме Хичкока „Психо“, все это время разговаривает сам с собой на два голоса. В пять утра пошел сдавать матрас и убедился, что у камеры никого нет, а внутри дикими криками прогоняют какую-то женщину», — рассказал политик.

В последующие дни, как пишет Навальный, сосед «орал так, что в камере невозможно было читать». При этом, когда охранники просили мужчину вести себя потише, тот, по словам политика, отвечал: «Извини, начальник, болею».

«Все это, кстати, еще раз хорошо показывает тупизм и злобу тюремной системы и медицины. Человек явно болен, какой смысл за это его наказывать и держать в ШИЗО? Его лечить надо, потому что такими темпами явно что-то случится», — посетовал Навальный.

Источник: Алексей Навальный

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