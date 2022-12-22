С начала войны в России возбудили 180 дел о «фейках» о российской армии. 41 из них — в Москве

По данным Генпрокуратуры России, в стране с начала войны были возбуждены 180 дел о «фейках» о российской армии. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, сославшись на официальную статистику ведомства.

Большая часть этих дел была возбуждена в регионах. 41 — в Москве. Поводом для возбуждения 21 дела стали публикации, размещенные за пределами России

«Впервые в статистике прокуратуры дела о фейках появились в августе. На начало сентября таких дел было 149. Через месяц 161, затем 171 и на 1 декабря число возбужденных уголовных дел составило 180. Их них 34 — это дополнительные эпизоды, то есть всего 146 фигурантов», — отметил Чиков.

По его словам, весной дела по статье о «фейках» о российской армии возбуждались «в среднем каждый рабочий день». Летом темпы появления новых дел снизились, а осенью вновь вернулись к весеннему уровню.

Приговор по одному из таких дел вынесли 22 декабря в Вологде. Там суд приговорил 61-летнего местного жителя к трем годам колонии за посты в соцсетях о погибших в Украине мирных жителях. В ходе процесса обвинение просило суд назначить подсудимому шесть лет колонии, утверждая, что он распространял информацию о войне через радиоточку у себя в квартире.

Источники: Павел Чиков, «ОВД-Инфо»

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