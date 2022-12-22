«Либо я пропал, либо меня убили». Опубликовано письмо пропавшего якутского активиста, написанное им на случай своей смерти

Правозащитное движение «Свободная Якутия» опубликовало письмо антивоенного активиста и музыканта Айхала Аммосова, пропавшего 11 декабря. Письмо датировано 22 ноября. В нем Аммосов предполагает, что его смерть или исчезновение — дело рук силовиков.

«Если вы читаете это письмо, значит, со мной что-то случилось, что-то действительно серьезное. Я не могу сейчас сидеть и гадать, что могло со мной случиться в будущем, но думаю, либо я пропал, либо меня убили. Этого стоило ожидать, ведь они бы не дали мне спокойной жизни, тем более в республике», — говорится в письме.

Как уточняет «Свободная Якутия», под местоимением «они» Аммосов имеет в виду сотрудников полиции, ФСБ и Центра борьбы с экстремизмом, «которые вели непрерывную слежку за ним последние несколько месяцев».

В письме Аммосов говорит, что «в лучшем случае» его ждет тюремное заключение.«А в наихудшем... ну, вы сами знаете что. Я не собирался останавливаться и у меня было много планов на будущее. Я точно знал, что нужно делать и как нужно это делать. Борьба должна была идти непрерывно, пока враг не побежден!».

Активист подчеркивает, что его жизнь «не стоит ничего, ни гроша ломанного». «А знаете что превыше всего? Свобода! Я хочу жить как нормальный человек. Я хочу жить свободно, не оглядываясь по сторонам, не боясь полицейских и ФСБшников. Я хочу жить на своей земле и хочу, чтобы моя жизнь была счастливой. Я хочу радоваться жизни. Я отдаю свою жизнь полностью борьбе. Запомните меня таким», — написал Аммосов.

11 декабря он перестал выходить на связь. Этим же днем датирован его последний пост в соцсетях. На 13 декабря было назначено судебное заседание по уголовному делу в отношении Аммосова по статье о «дискредитации» армии, на которое он не явился.

Поводом для этого дела стал баннер с надписью Yakutian punk against war, который Аммосов вывесил на крыше бассейна в центре Якутска. До этого активиста трижды штрафовали по административным протоколам о «дискредитации» армии за граффити, листовки и пикет.

Источник: «Свободная Якутия»

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