Госдума приняла закон о такси. Он даст ФСБ доступ к данным о поездках граждан

Госдума приняла в третьем чтении законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Документ обязывает перевозчиков вносить данные о заказах в журнал, доступ к которому получит ФСБ.

Согласно закону, перевозчики будут «хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, не менее шести месяцев» и предоставлять их «по требованию федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальных органов», а также «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел или его территориальных органов».

Вести «журнал заказов», как в электронном, так и бумажном виде, будут обязаны и агрегаторы такси, и самозанятые перевозчики.

Также в законе прописано создание единого и региональных реестров такси.

Кроме того, закон запрещает работать в такси гражданам с неснятыми или непогашенными судимостями за насильственные преступления, также водителям, у которых есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, и водителям, лишенным водительских прав в предыдущие 12 месяцев.

В документе также прописана ответственность агрегаторов в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров в ходе поездки, если компания-перевозчик не сможет возместить нанесенный ущерб.

Большая часть положений закона вступят в силу с 1 марта 2023 года, остальные — с 1 сентября 2023 года.

Источник: Официальный портал правовой информации

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